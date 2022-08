Für Menschen aus der Ukraine

Spenden für ihren Sozialfonds erhält die Gemeinde Edingen-Neckarhausen immer mal wieder, aber so großzügig fallen sie selten aus: Helga und Paul Raab haben am Mittwoch die stolze Summe von 2100 Euro überreicht. Das Geld soll Menschen zugute kommen, die aus der Ukraine vor Putins Krieg geflohen sind und in der Gemeinde vorübergehend eine neue Heimat gefunden haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesammelt hatten die Raabs den Betrag bei ihren 80. Geburtstagen, die sie in den vergangenen Wochen feiern durften. Statt sich selbst beschenken zu lassen, wollten sie etwas Gutes tun. Das sei „eine sehr großzügige Spende“, sagte Bürgermeister Simon Michler bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Zwar sei die Lage um Geflüchtete aus der Ukraine schon wieder ruhiger geworden: „Aber Geld ist immer wieder nötig.“ Die Gemeinde werde dafür sorgen, dass die Spende auch dort ankomme, wo sie gebraucht werde.

101 Menschen aus der Ukraine sind nach Angaben von Stabsstellenleiterin Thea Crebert derzeit dezentral untergebracht, 15 leben in der Gemeinschaftsunterkunft „Am Nussbaum“. Die Unterbringung klappt laut Bürgermeister Michler auch bei privaten Gastgebern gut. Obschon sich vieles inzwischen eingespielt hat, sind Mitarbeiter der Verwaltung sehr damit beschäftigt, sich um die Ukrainer zu kümmern.

In der Gemeinde ist die Hilfsbereitschaft nach wie vor groß. Eine Benefizaktion von Matthias Loose und Yana Hrytsai hatte vor wenigen Tagen einen Betrag von rund 1500 Euro gebracht.