Frühere KTS GmbH in Schieflage

Der Dienstleister Roylin Krankentransporte mit Sitz in Edingen-Neckarhausen und Standorten in Stuttgart und Göppingen hat beim Amtsgericht Heidelberg einen Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben.

Die Geschäftsführung bleibt in ihren Funktionen aktiv, wird aber durch Sanierungsexperten unterstützt: So leitet Norbert Ruthemeyer (dasWerk Consulting) als Sanierungsgeschäftsführer die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Zur Überwachung der Sanierung und der Gläubigerrechte hat das Amtsgericht Heidelberg Rechtsanwalt Holger Blümle zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Ziel ist es, Roylin Krankentransporte, die bis November 2022 noch als KTS Krankentransport Stuttgart GmbH firmierte, so aufzustellen, dass das operative Geschäft nachhaltig gesichert ist. Hierzu wird auch die laufende Suche nach einem neuen Investor vorangetrieben. Ziel ist es, das Unternehmen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.

Auch Testcenter betrieben

Roylin ist das größte Krankentransportunternehmen in Baden-Württemberg. Das 2012 gegründete Unternehmen bietet neben der Hauptdienstleistung Krankentransporte die drei weiteren Leistungsbereiche Auslandsrückholungen, Katastrophenschutz und Sanitätsdienst. Zudem hat die Firma in den Jahren 2020/21 rund ein Dutzend Corona-Testcenter betrieben (unter anderem auch in Ladenburg), die bei Bedarf reaktiviert werden können.

Die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über den Stand der Dinge und die nächsten Schritte informiert. Ihre Löhne und Gehälter sind durch das Insolvenzgeld bis Ende Januar 2023 abgesichert. red