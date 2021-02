In der Gemeinde Edingen-Neckarhausen läuft derzeit die Anmeldephase für das Kindergartenjahr 2021. Eltern, die ihre Kinder ab September in eine der sieben von den Kirchen betriebenen Einrichtungen geben wollen, können sich bis 11. Februar dort melden.

Eine Übersicht der Angebote und Kontaktdaten gibt es auf der Homepage der Gemeinde und auf einer interaktiven Karte im Morgenweb (www.morgenweb.de/kita2020). Nach Ablauf der Frist findet bei der Gemeinde ein Abstimmungsgespräch statt, um Doppelanmeldungen zu verhindern und den Eltern bei Bedarf alternative Angebote machen zu können.

„Wir sind gerade dabei, ein zentrales Anmeldesystem einzurichten“, erklärt Gerhard Fischer vom Hauptamt. Künftig könnten Eltern dann online ihren Bedarf anmelden. Wann das soweit sein wird, ist aber derzeit nicht absehbar.

Tagesmütter ergänzen Angebot

Die Zusagen für Kinder, die bis zum 31. Januar 2019 geboren sind, erfolgen am 1. März. Für jüngere Kinder (ab 1. Februar 2019 geboren) gibt es die Zusagen jedoch erst am 30. September. In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde auch auf die Möglichkeit der Betreuung durch Tagesmütter hin. Nähere Auskünfte dazu erteilt das Landratsamt unter 06221/522 15 20. hje

Info: Kontaktdaten unter morgenweb.de/kita2020