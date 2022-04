Freizeitbad in Neckarhausen kehrt in den Normalbetrieb zurück

Ab Sonntag, 1. Mai, steht das Freizeitbad der Gemeinde in Neckarhausen vor einem „Neustart“. Mit neuen Öffnungszeiten, neuen Angeboten und neuen Eintrittspreisen wird das beliebte Bad wieder in den „Normal“-Betrieb ohne Testverpflichtungen, Zugangs- und Kontaktbeschränkungen zurückkehren. Die neuen Öffnungszeiten und Angebote, die aus Anregungen der Badegäste und des Freizeitbad-Teams hervorgingen, werden zunächst probeweise angeboten, wie die Gemeinde mitteilt. Zum Schutze aller Besucher sowie der Mitarbeiter empfiehlt sie auch weiterhin Abstände einzuhalten, Masken in Innenräumen zu tragen und die bewährten Hygienehandlungen fortzuführen.

Neue Öffnungszeiten

Folgende neue Öffnungszeiten gelten: Dienstag, Mittwoch und Freitag, 8 bis 21.30 Uhr (Kassenschluss: 20.30 Uhr , Badeschluss: 21 Uhr); Donnerstag, Samstag und Sonntag, 8 bis 18 Uhr (Kassenschluss: 17 Uhr, Badeschluss: 17.30 Uhr). Montag ist Ruhetag; hier finden Schul- und Vereinsschwimmen statt.

30 Minuten Wassergymnastik

Dienstags von 18.30 bis 19 Uhr und mittwochs von 9 bis 9.30 Uhr und 9.45 bis 10.15 Uhr gibt es Wassergymnastik für alle. Das Team um Christel Engelhart, Nadine Ermentraut und Jutta Zyprian weist darauf hin, dass Aquafitness für jedermann und jederfrau geeignet ist. Neben dem Spaßfaktor habe es gegenüber anderen Sportarten zudem den Vorteil, dass aufgrund des Auftriebs im Wasser die Gelenke bei den Übungen kaum belastet werden. Donnerstags finden künftig von 18.15 bis 20.15 Uhr die Kurs-Angebote der Volkshochschule außerhalb des öffentlichen Badebetriebs statt. Die Anmeldungen hierzu sind unter www.vhs-en.de möglich.

Höhere Eintrittspreise

Bereits im Januar hat der Gemeinderat die Eintrittspreise für den Besuch des Freizeitbads wie folgt angepasst: Tageskarte: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro; Kurzzeitkarte (zwei Stunden): Erwachsene 5 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro; 12er Tageskarte: Erwachsene 71,50 Euro, Kinder und Jugendliche 35 Euro; 30er-Tageskarte: Erwachsene 162,50 Euro, Kinder und Jugendliche 75 Euro.

Kassenautomat ab 1. Mai

Das Online-Ticketing ist nur noch bis zum 30. April über das Buchungs-Portal (https://eticket-bw.de) möglich. Ab dem 1. Mai ist der Kassenautomat im Freizeitbad-Foyer freigeschaltet. Dann erhalten auch die bereits erworbenen Eintrittskarten sowie die ausgestellten Gutscheine wieder ihre Gültigkeit und können genutzt werden. red