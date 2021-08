Freiraum für die Kultur

Die Sommergeschichten sind noch nicht ganz vorbei, da steht bereits der Herbst vor der Tür. Und mit ihm ein 32 Seiten starkes Heft mit dem Programm der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen. „Die Entwicklung einer lebendigen Gemeinde liegt uns am Herzen“, schreibt der Leiter Hermann Ungerer in seinem Vorwort.

Wie sehr, das haben die Sommergeschichten gezeigt. Mehr als 1500 Besucher zählte die VHS bislang, beim Finale am zweiten Wochenende im September werden noch einmal etliche hinzukommen. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 10. September, einen Stummfilmabend mit Buster Keatons „Sherlock Jr.“ und dem Kurzfilm „One Week“, live am Klavier begleitet.

Neues VHS-Semester Beginn: 13. September Geschäftsstelle: Schloss Neckarhausen, Hauptstraße 389 Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr Telefon: 06203/80 82 50 E-Mail: vhs@edingen-neckarhausen.de Programm und Infos: www.vhs-en.de

„Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sommergeschichten Vol. 2 hatten wir wunderbare Begegnungen“, schwärmt Ungerer. Doch die Unterhaltung des Publikums war nur ein Aspekt. „Aus diesem kreativen Umfeld entstanden neue Ideen wie das Tanz Café 60+ oder das FreiraumCafé als Raum für Begegnungen, offenen Austausch und mögliche Ideenschmiede“, berichtet der VHS-Chef.

Neue Ideen

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt aber nach wie vor im Bereich der Bildung. Neben den klassischen Themenfeldern stehen neue im Programm, beispielsweise Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Wandel und politische Bildung. „Wir haben im letzten Semester einige Herausforderungen gemeistert und kreative Ideen umgesetzt“, blickt Ungerer auf die Corona-Monate zurück: „Dabei haben wir unsere Online-Angebote erweitert und werden diese weiterhin anbieten.“ Man plane die Kurse in Präsenz, als reine Onlineangebote und als Mischung aus beidem (Hybrid). „Die Sommerpause haben wir genutzt, um ein kulturkreatives Umfeld zu schaffen“, erklärt Ungerer.

Die Kooperation mit den Nachbarvolkshochschulen gedeihe weiter. So werde man gemeinsam die Vortragsreihe „Herzwochen 2021“ anbieten, beginnend am Donnerstag, 11. November, im Schloss Neckarhausen. Das FreiRaumKino habe in diesem Sommer seine Vorstellungspremiere erlebt. „Am 25. November sind wir bei der Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms „Route 4“ dabei“, erklärt VHS-Chef Ungerer.

Das FreiRaumCafé lädt einmal im Monat zum Austausch ohne ein bestimmtes Ziel ein, bei Kaffee, Tee und Kuchen. Getafelt und geplaudert wird im Speisesaal des Schlosses. Er ist zugleich Schauplatz der Konzerte, die Wolfgang Grosch seit Jahren organisiert. Am Sonntag, 31. Oktober, kommt Ramón Jaffé (Violoncello), und zwar mit „Bach und Flamenco“. Ein Wiedersehen mit Anna-Lena Denk-Erlich (Mezzosopran), Nachum Erlich (Violine) und Ana Cho (Klavier) gibt es bei der Serenade zum Ersten Advent.

Apropos Advent: Wie man die Kränze am schönsten gestaltet, zeigt Stephanie Wenzel am Freitag und Samstag vor dem Anzünden der ersten Kerze in ihren zweistündigen Kursen. Ansonsten gibt es vielfältige Angebote von Aquajogging über Flöte und Gitarre bis hin zu Wirbelsäulengymnastik, Tango und Yoga. Auch Kochen und Sprachen haben einen festen Platz im Kursangebot. Für alle Veranstaltungen gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Sie sind – ebenso wie das Programm – auf der Homepage nachzulesen. Anmeldungen zu den Kursen sind bislang nicht online möglich.