Frauenrechte und Chansons

Die Interessengemeinschaft Partnerschaft Plouguerneau (IGP) zeigt in Kooperation mit der Universität Mannheim und der Deutsch-Französischen Vereinigung noch bis Sonntag, 25. Juli, eine Ausstellung über „Frauenrechte: Deutsch-französische Perspektiven“. Die Vernissage zur Eröffnung der von Caroline Mary initiierten Wanderausstellung fand am vergangenen Samstag in den Räumen des Neckarhäuser Schlosses statt. Diese Ausstellung soll den Fortschritt der Rechte der Frauen in beiden Ländern dokumentieren. Das Projekt wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt. Caroline Mary eröffnete mit Bürgermeister-Stellvertreter Florian König, Erwin Hund, Repräsentant des Bürgerfonds, und Barbara Rumer, IGP-Vorsitzende, die Ausstellung. Die gebürtige Elsässerin ist Lektoratsleiterin an der Uni Mannheim. Sie bekam 2021 den Lehrpreis der Universität.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Frauenrechte in chronologischer Abfolge auf Plakaten und Schautafeln. Um der Ausstellung eine unterhaltsame Note zu verleihen, wurden die Texte mit humoristischen Zeichnungen illustriert, die von Zeichner und Historiker Guillaume Doizy angefertigt wurden. Wobei bei der gelungenen „Humoristik“ der Bilder manchmal das Lachen durchaus vergehen kann. Sein Wissen über Frauenrechte kann man zudem mit einem klug ausgetüfteltem Quiz testen. Studierende von Caroline Mary leisteten wertvolle Hilfe mit Recherchen und Interviews zu dieser interessanten und informativen Ausstellung.

„Auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter hat das Recht der Frau in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielt. Doch diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. „La lutte continue“ (der Kampf geht weiter), betont Caroline Mary im Gespräch.

Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag, 24./25. Juli von 15 bis 18 Uhr. An Werktagen ist die Schau von 17 bis 19 Uhr zu sehen.

Am Nachmittag hatte die IGP zu einem musikalischen Crêpes-Nachmittag eingeladen, der gut besucht war. Im geräumigen Garten des Ploguerneau-Hauses unterhielten mit „2 cafés longs“, Susanne und Roland Surblys mit Gast Michael Gössler (Saxofon) mit Coversongs die Anwesenden. Sängerin und IGP-Schriftführerin Anabelle Hund steuerte mit französischen Chansons Wohlfühlatmosphäre bei. Leckere Crêpes und Galette, frisch zubereitet, begleitet von dazu passendem Cidre, waren ein Schmaus, den sich die Freunde der Partnerschaft zur Musik wohl munden ließen. Altgemeinderätin Heidi Gade, Mitglied der Partnerschaft seit Beginn, geriet angesichts dieser „Partnerschaft der Herzen“ ins Schwärmen.