Förderverein ruft zu Malwettbewerb auf

Der Förderverein Fähre Neckarhausen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Malwettbewerb in den Sommerferien. Kinder bis zwölf Jahren können ab sofort ihre selbstgemalten Bilder einschicken. Das Thema lautet diesmal „Mein Lieblingsplatz am Neckar“. Die Bilder nimmt Familie Krauß bis Sonntag, 29. August, im Hofladen, Hauptstraße 417, entgegen. „Und bitte nicht vergessen, euren Namen, Alter und Adresse auf der Rückseite des Bildes zu vermerken“, heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins.

Anschließend bewertet eine Jury die eingereichten Bilder. Die drei schönsten Bilder in verschiedenen Altersklassen gewinnen jeweils drei Tageseintrittskarten für das Freizeitbad Edingen-Neckarhausen. Außerdem hängt der Förderverein die Gewinner-Bilder für vier Wochen den Schaukästen, auf der Fähre und gegenüber vom Schloss, aus. Für jeden Teilnehmer gibt es außerdem noch einen Gutschein für zwei Kugeln Eis im Bistro „La Piscina“. Weitere Infos zum Malwettbewerb online unter: Faehre-Neckarhausen.eu. vs