Filmfestival der Generationen in Edingen-Neckarhausen

Alles in allem hat das Filmfestival der Generationen dieses Jahr rund 300 große und kleine Besucherinnen und Besucher in Edingen-Neckarhausen erreicht. das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Der Dokumentarfilm „Warum ich hier bin“ wurde in der Eduard-Schläfer-Halle und der evangelischen Kirche Edingen für die zweiten und dritten Klassen der Graf-von-Oberndorfschule und der Pestalozzischule vorgeführt. Im Anschluss an den Film bekamen die Kinder die seltene Gelegenheit, sich mit dem Produzenten des Filmes, Wolfgang Latteyer, im Publikumsgespräch auszutauschen. „Die Kinder stellten viele tolle Fragen, mit denen sich sicherlich noch eine weitere Stunde hätte füllen lassen können“, heißt es aus dem Rathaus.

Am Abend wurde in Neckarhausen der Film „Romys Salon“ gezeigt. „Die Veranstaltung war im Vergleich zur großen Anzahl an Schülerinnen und Schülern am Vormittag, eher klein aber fein besucht“, schreibt die Gemeinde. Der Film rührte jedoch viele der Zuschauer und stimmte trotz humorvoller Inhalte auch nachdenklich. Umso schöner war es, dass im Anschluss ein Publikumsgespräch mit Simone Schmidt stattfinden konnte. So konnten noch leichte wie schwere Gedanken ausgetauscht werden.

Wesentlich besser besucht war dann der Film „Das etruskische Lächeln“ in der evangelischen Kirche in Edingen. Hier konnten rund 45 Besucher begrüßt werden. Die Kirche als Kinosaal sorgte für ein ganz besonderes Flair. Ein herzlicher Dankgalt Hermann Ungerer, Leiter der VHS, für die großartige Unterstützung mit der Kinotechnik, Pfarrer Bernd Kreissig für die unkomplizierte Zusage und Überlassung der Kirche sowie Simone Schmidt und Wolfgang Latteyer für die Publikumsgespräche. red