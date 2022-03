Filiale des Markthauses schließt

Die Markthaus-Filiale in Neckarhausen wird im September dieses Jahres dauerhaft schließen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Als Hauptgrund wurde die kleine Fläche des Geschäfts genannt. „Der Markthaus-Lebensmittelmarkt in Neckarhausen hat aus wirtschaftlichen Gründen leider keine Zukunft mehr, die Fläche ist für einen langfristigen, rentablen Betrieb deutlich zu klein und auch andere betriebswirtschaftliche Faktoren sprechen gegen einen Weiterbetrieb“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach Informationen des „MM“ könnten auch generelle Personalkostensteigerungen zu der Entscheidung beigetragen haben. Der Mietvertrag der Räume läuft bis zum 30. September, danach endet die Zeit des Markthauses in Neckarhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Arbeitsplätze bleiben erhalten

Für die drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung hat die Schließung nach Unternehmensangaben keine Auswirkungen, es soll keine Kündigungen geben. Alle Angestellten können künftig in anderen Märkten arbeiten. Bürgermeister Simon Michler reagierte mit Bedauern, aber auch mit Verständnis auf die Entscheidung. „Das ist schon schade, denn das Markthaus ist ein wichtiger Bestandteil für die Nahversorgung im Ort – gerade auch für die älteren Menschen“, betonte der Rathauschef. Dennoch sei die Entscheidung nachvollziehbar. Jetzt gelte es zu prüfen, ob man anderweitig ein Nahversorgungsangebot in Neckarhausen aufstellen könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hatte das Markthaus in den vergangenen beiden Jahren finanziell unterstützt – 25 000 Euro jährlich stellte die Kommune nach einem Beschluss des Gemeinderats bereit. Nach Angaben von Bürgermeister Michler wurde diese Summe allerdings nicht vollständig abgerufen. Wer oder was nach der Schließung des Markthauses in die Immobilie einziehen könnte, lasse sich aktuell noch nicht sagen, erklärte Michler. Die Gemeinde ist nicht der Eigentümer der Immobilie. tge