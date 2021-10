Über den Bau des Hilfeleistungszentrums in der Speyerer Straße soll spätestens bis Ende des Jahres entschieden werden. Das hat Bürgermeister Simon Michler jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion angekündigt. In dem Gebäudekomplex im künftigen Gewerbegebiet an der Speyerer Straße soll die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen mit ihrer kompletten Ausstattung untergebracht werden.

