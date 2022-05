Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Neckarhausen wird in diesen Tagen kräftig gewerkelt. Von den Decken hängen bereits dicke gelbe Schläuche, eine Abluftanlage wartet noch auf die Montage. Mit der rund 30 000 Euro teuren Maßnahme wird ein zentraler Punkt der Mängelliste abgearbeitet, den die Unfallkasse Baden-Württemberg Anfang 2021 vorgelegt hatte. In Edingen steht die gleiche

...