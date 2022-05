Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 100 000 Menschen an einem unvermittelten Herztod. Oft passiert das deshalb, weil ihnen nicht rechtzeitig oder gar nicht geholfen wird. Gerettet werden könnten sie, wenn sie mit Herzdruckmassage und einem Defibrillator (Defi) reanimiert würden. Die Feuerwehren haben deshalb in jedem ihrer Löschfahrzeuge ein solches Gerät an Bord. „Der steckt im

...