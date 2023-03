Festnahme nach Beschädigungen auf dem Friedhof in Edingen

Am späten Donnerstagabend ist es erneut zu Sachbeschädigungen auf dem Friedhofsgelände in der Goethestraße in Edingen gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte kurz nach 23 Uhr das Polizeirevier Ladenburg, nachdem er drei junge Männer festgestellt hatte, die dort randalierten, teilt die Polizei mit. Als die alarmierten Beamten vor Ort die Ausgänge umstellten, flüchteten drei junge Männer zu Fuß, wurden aber sofort gestellt. Das Trio im Alter von 22, 25 und 32 Jahren beschädigte laut Polizei mindestens zwölf Gräber. Sie hätten Steine, Verzierungen und verschiedene Halterungen herausgerissen und Glasarbeiten oder Kerzengläser zerstört. Die drei Männer, welche allesamt alkoholisiert waren, wurden anschließend in das Polizeirevier gebracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und Störung der Totenruhe eingeleitet. Ob die drei Randalierer auch für Taten in der Nacht zuvor verantwortlich sind, ist laut Polizei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Betroffene, sich unter Telefon 06203 93050 an das ermittelnde Polizeirevier Ladenburg zu wenden.

Hans-Jürgen Emmerich © MM/Luca Ottmann Hans-Jürgen Emmerich Redaktion Aus Leidenschaft Lokalredakteur seit 1990, beim Mannheimer Morgen seit 2000.