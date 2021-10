Silke Buschulte-Ding bleibt an der Spitze der FDP in Edingen-Neckarhausen. Bei der jüngsten Hauptversammlung im „Friedrichshof“ in Edingen haben die die Mitglieder ihre Vorsitzende einstimmig im Amt bestätigt. Vor zwei Jahren hatte sie das Amt von Dietrich Herold übernommen und jetzt zum ersten Mal Bilanz gezogen.

„Wir sind mit 55 Mitgliedern der stärkste Ortsverband im

...