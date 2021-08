Faszination am Kickertisch

Einer der Clubs in Edingen-Neckarhausen, die in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung treten, sind die „Rolling Soccers“. Der Club ist ein Zusammenschluss von ambitionierten Tischfußballern aus der ganzen Region, die zum Teil bei verschiedenen Vereinen Ligaspiele bestreiten. Der Club ist daher kein eingetragener Verein. Ihre Heimat haben die Kicker seit Oktober 2020 im Vereinsheim der DJK in Neckarhausen gefunden. Trainingsraum und Clublokal sind im Restaurant „Winzli“ bei den DJK-Fußballern beheimatet. „Alle Clubmitglieder sind fasziniert vom Tischfußball und manche trainieren fast täglich“, erläutert Michael Höfer aus Friedrichsfeld.

Einzel, Doppel oder Mix

Nach Angaben des Deutschen Tisch-Fußball-Bundes (DTFB) kickern hierzulande über eine Million Menschen, sei es zu Hause, in der Kneipe oder in einem der rund 300 Vereine. Im organisierten Sport treten Mannschaften gegeneinander an, wie in der Deutschen Tischfußball-Bundesliga oder bei einer Weltmeisterschaft. Die Spiele von der Bezirksliga bis Bundesliga und bei Meisterschaften werden in den verschiedenen Disziplinen Einzel, Doppel oder im Mix gespielt und im Modus „best of three“ oder „best of five“ ausgetragen.

Die mitgliederstärksten Vereine der Region sind der TFB Mannheim das Kombinat Mannheim und der TFC St. Leon-Rot als stärkster Verein in Baden-Württemberg.

Tischfußball ist ein Geschicklichkeitsspiel mit starkem Wettbewerbscharakter und wurde bereits 1922 von einem Engländer namens Harold Thornton zum Patent angemeldet. Und kann zu zweit, zu viert, bei Turnieren oder einfach als Freizeitbeschäftigung ausgeübt werden. Doch auch hier ist der Schweiß vor den Lohn gesetzt.

Je nach Einsatzgebiet und Zielgruppe eignen sich dafür unterschiedliche Kickertische. Turniertaugliche Fußballkicker in Preisklassen ab 1400 Euro ermöglichen besonders schnelle und präzise Spiele. Das geht aber auch wesentlich preiswerter.

„Tischfußball schult die Hand-Augen Koordination, Reaktionsschnelligkeit, Feinmotorik und den Teamgeist“, erklärt Joseph Londero, Ansprechpartner und einer der Gründer des 1991 gegründeten Clubs. Und Manfred Rau aus Philippsburg ergänzt: „In der Sozialpädagogik wird Tischfußball schon lange als Kommunikationsmittel und zur Rehabilitation verwendet“.

Interessierte sind willkommen

Die „Soccers“ waren 2019 Meister in der Kicker-Liga Mannheim. Das Team der „Rolling Soccers“ besteht aus Joseph Londero, Michael Höfer , Dirk Stadler, Reiner Brauch (alle Friedrichsfeld), Marvin Schreckenberger, Michael Pape, Roberto Barrial Garcia (alle Neckarhausen), Ralph Bungers (Seckenheim), Andreas Kraus (Mannheim), Tom Eichhorn (Oftersheim), Bernd Storck (Hockenheim), Manfred Rau (Philippsburg), Ralf Brück (Landau) und Manuel Monzo (Darmstadt).

Die „Soccers“ bezeichnen sich ausdrücklich als Integrationsclub. Stets willkommen sind weibliche Kickerinnen und interessierte Jugendliche sowie alle, die innovativen Leistungsspaß mögen. Training ist immer montags unter Einhaltung der Corona-Regeln im Vereinsheim der DJK ab 18 Uhr.

