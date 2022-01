Fast 100 neue Wohnungen

Mit dem Thema Wohnungsbau befasst sich der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Januar, gleich mehrfach. Zum einen geht es um ein Projekt der Stiftung Schönau (früher Pflege Schönau), die im Amselweg in Edingen rund 70 neue Wohnungen in Holzbauweise schaffen will (der „MM“ berichtete).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum anderen soll für das Areal der ehemaligen Tennisplätze in Edingen (Hundert Morgen) der Bebauungsplan geändert werden. Nachdem der ursprüngliche Investor abgesprungen war, will nun das Mannheimer Bauunternehmen Diringer & Scheidel mit einem leicht abgewandelten Konzept einsteigen. Hier könnten noch einmal 24 Wohneinheiten entstehen.

Im Mittelpunkt der Sitzung wird aber der Klimaschutz stehen. Neben einem Einwohnerantrag liegen dazu mehrere Anträge aus den Reihen des Gemeinderates vor (der „MM“ berichtete). Schließlich geht es noch um einen Antrag der SPD-Fraktion. Dieser sieht vor, dass bei Vorlagen der Verwaltung auch die finanziellen Folgen möglicher Beschlüsse dargestellt werden. Im Vorfeld der Sitzung wurde diese Idee schon teilweise umgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits um 17.30 Uhr tagt der Technische Ausschuss, und zwar ebenfalls in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen. Hier geht es um drei private Baugesuche, zu denen sich das Gremium äußern soll. In allen drei Fällen empfiehlt die Verwaltung dem Ausschuss eine Zustimmung. hje