Mit einem nicht alltäglichen Bauvorhaben hat sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung befasst. Drei junge Familien haben sich zusammengetan, um eine Baulücke an der Hauptstraße in Neckarhausen gemeinsam zu nutzen und drei Häuser für sich und ihre Kinder zu bauen. „Das Konzept gefällt uns sehr gut“, lobte Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL). Gleichwohl gab es Nachfragen im Detail, unter anderem wegen eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nachbarschaft. Helmut Koch von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) regte deshalb eine Ortsbegehung an. Danach will sich der Ausschuss endgültig zu dem Projekt äußern. hje