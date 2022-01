Falsche Polizisten am Telefon

Die Masche ist bekannt, aber sie wird immer wieder probiert. Auch im Neuen Jahr versuchen Betrüger, sich als Polizeibeamte auszugeben, um Menschen in der Region um ihr Erspartes zu bringen. Seit 12 Uhr am Montag registrierte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim innerhalb einer Stunde insgesamt 14 Betrugsversuche von solchen „falschen“ Polizeibeamten.

Sie täuschten den Angerufenen in Edingen-Neckarhausen und Ladenburg vor, dass ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall gehabt habe und zur Abwendung der Haft die Bezahlung einer Kaution von teilweise mehreren zehntausend Euro notwendig sei. Bislang erkannten alle 14 Personen die Betrugsversuche, legten auf und informierten die Polizei.

Die Polizei appelliert eindringlich, solche Anrufe zu negieren, sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren. „Auf keinen Fall sollte man sich in Diskussion mit den gewieften Anrufern einlassen“, schreibt die Polizei. Hinweise sind in allen aktuellen Fällen per Polizeinotruf 110 an das Polizeipräsidium Mannheim möglich. hje/pol