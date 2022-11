Fahrtzeiten angepasst

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Die Fähre Neckarhausen verbindet Edingen-Neckarhausen mit Ladenburg im regelmäßigen Fährbetrieb – außer bei Hochwasser, Nebel und Eisgang. Der Fahrplan der Fähre wurde an die Winterzeit angepasst:

Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr, Pause: 11 bis 12 Uhr.

Samstag, Sonntag und feiertags: 9 bis 17 Uhr, Pause: 13 bis 14 Uhr.

Der kostenfreie WhatsApp Newsletter der Fähre informiert über Fahrzeitenänderungen oder Ausfälle. Anmeldung: Die Nummer der Fähre – 06203/80 81 91 – in den Kontakten auf dem Handy speichern und eine Nachricht mit der Bitte um Aufnahme in den Newsletter schicken. Die Anmeldung wird per Nachricht bestätigt. red