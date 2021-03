Der Förderverein Fähre Neckarhausen hat ein Jahr nach seiner Gründung eine positive Zwischenbilanz gezogen. Obwohl die Gründungsversammlung Anfang 2020 wegen der Pandemie die erste und bislang einzige war, zählt der Verein bereits 213 Mitglieder. „Wir als junger Verein freuen uns über die gerade in der Pandemiezeit fast unglaublich hohen Zahlen an Neueintritten, die wir ohne Veranstaltungen erreicht haben“, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Ende der Pandemiezeit wolle man durchstarten und die bereits geplanten Veranstaltungen wie ein Weißwurstfrühstück an der Fähre und ein Ochsenbrustessen durchführen. hje