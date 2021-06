Fährhaus baufällig? – Gemeinde muss Gutachten in Auftrag geben

Neckarhausen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat „erhebliche Zweifel“ an der Standsicherheit des alten Fährhauses in Neckarhausen. Das hat Bauamtsleiter Dominik Eberle von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen am Dienstag mitgeteilt. Vor sechs Wochen hatte eine Ortsbesichtigung mit einem Statiker des Landratsamtes stattgefunden. Dessen Ergebnis teilte die Behörde laut Eberle am vergangenen Mittwoch, 23. Juni, mit. Die Gemeindeverwaltung werde nun der Aufforderung des Landratsamtes entsprechen und einen Nachweis über die Standsicherheit in Auftrag geben. Danach könne entschieden werden, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Bereits unmittelbar nach der Besichtigung war das Gebäude mit Bauzäunen gesichert worden, um Passanten vor möglicherweise herabfallenden Ziegeln zu schützen. „Wir wollten schon lange, dass das untersucht wird“, erklärte Florian König, Vorsitzender des Fördervereins Fähre und CDU-Gemeinderat, am Dienstag auf Anfrage und verwies auf einen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD auf Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Dieser sei von der Mehrheitdes Gemeinderates leider abgelehnt worden. hje

