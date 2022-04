Fähre wieder in Betrieb

Neckarhausen. Nach einem Schaden an der Antriebswelle musste die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg seit dem Wochenende eine Zwangspause einlegen – seit Mittwoch um 14.45 Uhr fährt sie nun wieder. Zunächst war der Betrieb wegen Hochwassers unterbrochen. Dabei geriet dann ein Baum aus dem Neckar in die Kette. Beim Versuch von Feuerwehr und DLRG, diesen zu entfernen, wurde ein Teil in Mitleidenschaft gezogen, das von einer Spezialfirma ausgetauscht werden musste. Der technische Leiter Marcus Heinze organisierte das schnell. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Eine vakante Vollzeitstelle konnte inzwischen besetzt werden, so dass spätestens im Sommer wieder ein Betrieb ohne Mittagspause möglich ist. BILD: Marcus Schwetasch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1