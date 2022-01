Fähre weiter außer Betrieb

Edingen-Neckarhausen. Eigentlich sollte die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg am kommenden Montag, 10. Januar, wieder ihren Betrieb aufnehmen. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Gemeindeverwaltung Edingen-Neckarhausen geht nun davon aus, dass die Neckarfähre Ende kommender Woche wieder übersetzen kann. Für die Fähre wurde am heutigen Donnerstag eine neue Grundkette bestellt, die kommende Woche geliefert werden soll. Die alte Führungskette war an einer ungünstigen Stelle gerissen und konnte nicht mehr repariert werden. Die Gemeindeverwaltung weist aber auch daraufhin, dass durch die hohen Pegelstände selbst mit einer intakten Grundkette der Fährbetrieb nicht möglich gewesen wäre.

