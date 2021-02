Neckarhausen/Ladenburg. Der Weg über den Neckar führt vorerst weiterhin nur über die Brücken: Die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg bleibt wegen des Hochwassers noch mindestens das Wochenende über am Ufer liegen. Das teilte die Verwaltung von Edingen-Neckarhausen am Freitag mit. Die Gemeinde plane, den Fährbetrieb am Montag gegen Mittag wieder aufnehmen zu können. (agö)

