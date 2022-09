Fähre Neckarhausen stellt Betrieb ein

Edingen-Neckarhausen. Weil Öl im Neckar festgestellt wurde, hat die kommunale Fähre am Dienstag, 6. September, den Betrieb für den Rest des Tages eingestellt. Das teilt Thea Crebert von der Gemeinde mit. Ab Mittwoch geht es zunächst planmäßig weiter. Am Freitag, 9. September, fährt die Fähre aufgrund von Personalmangel erst ab 15.30 Uhr. Wegen des Ladenburger Altstadtfestes am Samstag und Sonntag, 10./11. September, erfolgt der Betrieb zwischen 9 und 19 Uhr durchgehend.

