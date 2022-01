Fähre in Neckarhausen weiter außer Betrieb

Edingen-Neckarhausen. Die Neckarfähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg bleibt bis mindestens Sonntag, 9. Januar, außer Betrieb. Das hat Thea-Patricia Arras von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen am Dienstag mitgeteilt. Nach ihren Angaben ist die Führungskette der Fähre an einer ungünstigen Stelle gerissen. "Da lässt sich nichts flicken", erläutert sie. Stattdessen muss nun eine komplett neue Kette beschafft werden. Das gestaltet sich aber wegen der Ferienzeit nicht ganz einfach. Nach wie vor ist es laut Arras das Ziel, dass der Betrieb mit Ende der Weihnachtsferien am Montag, 10. Januar, wieder beginnen kann, rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn an den Schulen.

