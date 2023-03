Fähre in Neckarhausen fällt im März seltener aus

Von Hans-Jürgen Emmerich

Die kommunale Fähre in Neckarhausen bleibt in den kommenden Tagen seltener stehen als zunächst angekündigt. Das hat die Gemeine mitgeteilt. Wegen akuter Personalprobleme war zunächst eine Reihe von Schließtagen im März geplant. „Dank einer kurzfristigen personellen Übergangslösung“ könne nun auf einen Teil verzichtet werden, heißt es. Demnach verkehrt die Fähre nach Ladenburg am 20., 30. und 31. März planmäßig. Vom 27. bis 29. März bleibt es jedoch bei dem vorgesehenen Ausfall.

Fährzeiten sind montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr (Pause: 11 bis 12 Uhr), an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr (Pause: 13 bis 14 Uhr). Nach Angaben von Bürgermeister Florian König hat sich ein bisheriger Fährmann bereiterklärt, wieder Stunden zu übernehmen. Das bedeute eine kurzzeitige Entspannung, es reiche aber nicht für einen dauerhaften Sieben-Tage-Betrieb aus: „Wir suchen weiter dringend nach Personal.“ Vor allem in den Sommermonaten sei dies erforderlich, es gebe dauerhaft Fehlzeiten.

Unterdessen hat an Bord der Fähre bereits der Testbetrieb für den Einsatz digitaler Wertkarten begonnen. Wer sie beispielsweise für zehn Euro erwirbt, bekommt damit Fahrten im Gegenwert von elf Euro. hje