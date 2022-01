Fähre bis Ende kommender Woche außer Betrieb

Edingen-Neckarhausen. Nach einem Kettenriss wird die Neckarfähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg voraussichtlich bis Ende kommender Woche außer Betrieb bleiben. Das teilte eine Sprecherin der Doppelgemeinde mit. Wegen der aktuellen Pegelstände hätte die Fähre jedoch auch in intaktem Zustand nicht ablegen können, hieß es. "Die neue Grundkette konnte bestellt werden und wird im Laufe der kommenden Woche geliefert. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, Ende kommender Woche den Betrieb wieder aufnehmen zu können", so die Sprecherin. Der Schaden an der Kette war noch im vergangenen Jahr festgestellt worden.

