Edingen-Neckarhausen. Krankheitsbedingt muss der Betrieb der Fähre in Neckarhausen eingeschränkt werden. Am 15., 16., 22. und 23. August fährt sie nicht. An den übrigen Werktagen (bis 2. September) beginnt der Betrieb erst um 8 Uhr. An den Wochenenden bleibt er wie gehabt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1