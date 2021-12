Fährbetrieb eingeschränkt

Die Fähre der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zwischen Neckarhausen und Ladenburg legt zum Jahreswechsel zeitweise eine Pause ein. An Silvester setzt sie voraussichtlich von 9 bis 13 Uhr über, an Neujahr und am Sonntag, 2. Januar, sowie am Dreikönigstag, 6. Januar, bleibt sie außer Betrieb. An den übrigen Tagen zwischen den Jahren verkehrt sie in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. Ab Montag, 11. Januar, läuft der Betrieb an Werktagen von 9 bis 17 Uhr, samstags und sonntags erst ab 9 Uhr.

Wegen Hochwassers musste der Fährbetrieb am Mittwoch vorübergehend ganz eingestellt werden. Mit Beginn des neuen Jahres treten auch neue Preise in Kraft. Kinder ab zwölf Jahren zahlen dann 50 Cent je Überfahrt, Erwachsene einen Euro. Grund für die Fahrpreiserhöhung ist das Defizit. hje