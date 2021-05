Exhibitionist am Neckarufer

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der sich am Freitagmorgen in Edingen in unsittlicher Weise einer 32-jährigen Frau gezeigt hat. Die Frau war gegen 7.30 Uhr in Höhe der Kuhgasse am Neckar mit ihrem Hund spazieren, als ihr der Mann entgegenkam. Wie die Polizei berichtet, grüßten sich beide und setzten ihren Weg fort. Auf dem Rückweg traf die Frau den Mann wieder. Er saß auf einer Bank, und als die 32-Jährige ihn passierte, bemerkte sie, dass er sein Glied aus der Hose geholt hatte und daran herummanipulierte. Die Frau schrie ihn an, woraufhin der Mann sein unsittliches Treiben jedoch nur kurzzeitig unterbrach. Ihm Rahmen einer sofortigen Fahndung sei er nicht mehr angetroffen worden. Er soll Ende 20 und etwa 1,80 Meter groß sein, weiße Hautfarbe und kurze, schwarze und lockige Haare haben. Er trug einen Dreitagebart und war bekleidet mit Jeans, grauem Kapuzenpulli und schwarzer Collegejacke. Hinweise an die Kripo in Heidelberg, Telefon: 0621/174 44 44. pol/agö

