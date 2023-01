Es gibt viele Baustellen in der Gemeinde

Es gibt aktuell viele Baustellen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Während in den Wingertsäckern in Neckarhausen gerade das Grüne Quartier entsteht, stockt es bei mehreren anderen Vorhaben.

Beispiel Amselweg in Edingen. Hier will die Stiftung Schönau auf dem Areal des früheren evangelischen Gemeindezentrums ein Mehrfamilienhaus mit 70 Wohneinheiten in Hybridbauweise errichten, vorwiegend aus heimischen Hölzern und nur ausnahmsweise aus Beton.

So könnte der Neubau in Neckarhausen Nord aussehen. © SF StuDIO Fischer

Nachdem sich der Gemeinderat im Juli 2022 für eine Variante ausgesprochen hatte, plante die Stiftung auf dieser Grundlage weiter. Doch offenbar gibt es immer noch Abstimmungsbedarf. „Wir waren und sind im Austausch mit der Gemeinde, um die städtebaulichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der bevorzugten Variante weiter zu klären“, heißt es von der Stiftung auf Nachfrage. Knackpunkt sind nach wie vor die Stellplätze. Während die Stiftung als Bauherrin auf einen möglichst autoarmen Bau setzt, will eine Mehrheit im Gemeinderat genau das nicht.

Trotzdem geht Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold davon aus, dass im Laufe des Jahres 2023 der Bau beginnen kann. Dabei liegen Unsicherheitsfaktoren nicht nur im Planungsrechtlichen, sondern infolge des Ukrainekriegs auch in Material- und Personalmangel und in Kostensteigerungen.

Das könnte laut Herold auch der Grund dafür sein, dass es um das Projekt in Neckarhausen Nord seit dem Abschluss des Wettbewerbs im Juli 2022 etwas ruhiger geworden ist. Das Büro Studio SF Simon Fischer und Architekten aus Mannheim als Planer und die Tröndle Wohn- und Gewerbebau GmbH, Edingen-Neckarhausen, hatten die Jury mit ihren Entwürfen am meisten überzeugt. Sie wollen in vier Häusern fast 8000 Quadratmeter Wohnfläche bauen und 170 Autos in einer Tiefgarage unterbringen. Zwei Drittel des Grundstücks will die Gemeinde in Erbbau vergeben, um so rund 60 Mietwohnungen zu schaffen. Etwa die Hälfte davon, also 30, werden öffentlich gefördert und unterliegen damit einer Mietpreisbegrenzung. Ein Drittel des Areals wird an den Investor verkauft, der hier Eigentumswohnungen bauen kann. Beide Projekte könnten in 2023 beginnen.