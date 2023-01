Erste Preise eingeheimst

Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen haben erneut erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, diesmal in den Räumen der Musikschule in Mannheim, teilgenommen. Dieser Wettbewerb wird seit nunmehr 60 Jahren ausgetragen, wobei in jedem Jahr die instrumentalen Wertungskategorien wechseln. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt des Wettbewerbs auf dem Ensemblespiel.

Die Klarinettistinnen und Klarinettisten Marina Bachmann, Luca Bastian, Sebastian Heid, Susanna Paul und Emil Rheinländer (Klasse Ralf Schwarz) erhielten für ihr überzeugendes Spiel in verschiedenen Ensembles einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, Luca Bastian für sein Spiel in unterschiedlichen Ensembles gleich zwei Mal. Greta Klein (Querflöte, Klasse Ingomar Weber) wurde ebenfalls mit einem ersten Preis samt Weiterleitung bedacht.

Ganz besonders erfolgreich ging Fridolin Bosse nach Hause: Er glänzte nicht nur als Baritonsänger in der Wertung Gesang, sondern auch als Klavierbegleitpartner und darüber hinaus als Solo-Pianist: Drei Mal gab es für ihn die volle Punktzahl.

Nun drückt die gesamte Musikschule Edingen-Neckarhausen ihren Teilnehmern die Daumen für den Landeswettbewerb, der am letzten März-Wochenende in Künzelsau ausgetragen wird. red