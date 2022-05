Erneut Gräber auf Friedhof beschädigt

Edingen-Neckarhausen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind am Wochenende auf dem Friedhof in Edingen Gräber beschädigt worden. Wie das Ordnungsamt der Gemeinde mitteilt, wurden in der Nacht zum Donnerstag und zum Sonntag Pflanzen aus den Gräbern gerissen und mehrere Grablichter zerstört. Bürgermeister Simon Michler zeigte sich empört über die Tat: „Das ist unmöglich!“

Geplündertes Grab auf dem Friedhof Edingen. © Gemeinde

Man stehe im regelmäßigen Austausch mit der Polizei, sagte Michler dem „MM“. Er hofft nun auf Zeugen, die zur Aufklärung der Taten beitragen können. Sachdienliche Hinweise nehmen das Ordnungsamt (06203/80 82 39, 06203/80 82 43) oder der örtliche Polizeiposten (Telefon 06203/89 20 29) entgegen. Melden sollen sich auch Angehörige, die Schäden an den Gräbern ihrer Verstorbenen festgestellt haben.

Wer Gräber beschädigt, kann sich damit der gemeinschädlichen Sachbeschädigung nach Paragraf 304 des Strafgesetzbuches schuldig machen. Dafür drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Für eine einfache Sachbeschädigung sieht das Gesetz dagegen nur eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. hje