Erinnerung an Julius Helmstädter

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen erinnert an den im Konzentrationslager in Dachau ums Leben gekommenen Sozialdemokraten Julius Helmstädter. Er war Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Die Verlegung eines Stolpersteins von Gunter Demnig erfolgt am Montag, 14. November, ab 16 Uhr vor dem Haus Hauptstraße 139 in Edingen. Ab 16.30 Uhr wird dann das Julius Helmstädter-Ufer und die dazugehörige Gedenktafel am Treppenabgang zum Neckarufer unterhalb des Rathauses Edingen eingeweiht. Anschließend ist eine Lesung mit dem Zeitzeugen Bernt Spiegel aus dessen Roman „Milchbrüder, beide“ im Bürgersaal des Rathauses in Edingen geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Benennung des Uferbereichs nach Julius Helmstädter war bereits m Juni 2022 im Gemeinderat fast einstimmig beschlossen worden, und zwar auf Antrag der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV). Ein Gemeinderat der CDU stimmte dagegen, der Rest der Fraktion enthielt sich der Stimme. hje