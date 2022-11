Eine Tafel gegen das Vergessen

Edingen-Neckarhausen. Das Schild mit der Aufschrift Julius-Helmstädter-Ufer steht schon seit einem Jahr am Neckar, unterhalb des Rathauses in Edingen. Seit Montag gibt es nun auch eine Tafel mit Inschrift, die über die Bedeutung dieser Bezeichnung aufklärt und an Helmstädter und weitere Opfer der Nationalsozialisten erinnert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Inschrift lautet: „Aufgrund ihrer Überzeugung wurden die Edinger Kommunalpolitiker und politisch engagierten Bürger Anton Aulmich (SPD), Simon Brecht (SPD), Robert Fischer (SPD), Julius Helmstädter (SPD), Engelbert Siebig (KPD) und Hellmuth Zwintzscher (SPD) 1933 von den NS-Machthabern im Konzentrationslager Heuberg und Schutzhaftlager Mannheim inhaftiert, diskriminiert und schikaniert.

Diese Tafel nennt die Namen der örtlichen NS-Opfer. © Marcus Schwetasch

Die Edinger Gemeinderäte Georg Finzer (Badische Zentrumspartei), Karl Keller (SPD) und Otto Mülbert (Badische Zentrumspartei) sowie weitere demokratisch gewählte Mitglieder des Bürgerausschusses wurden zudem aufgrund des „Ermächtigungsgesetzes“ vom 14. März 1933 und durch das „Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 31. März 1933 aus ihren Ämtern vertrieben und durch NSDAP-Mitglieder ersetzt.“ hje