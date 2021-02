  Eine Chance vertan

Mit dem Handy in der Hand die Kommunalpolitik mitgestalten, das würde Bürgermeister Simon Michler (CDU) den Menschen in Edingen-Neckarhausen gerne genauso ermöglichen wie sein grüner Kollege Boris Palmer das seit 2019 in Tübingen macht. Den Vorschlag dazu hat Michler vor zwei Jahren vorgelegt. Seitdem ist schon viel darüber gesprochen und geschrieben worden, eine Arbeitsgruppe hat sich intensiv damit gefasst, doch entschieden ist noch nichts.

Jetzt, bei der Beratung über Streichungen im Haushalt für 2021, haben die Fraktionen den Rotstift angesetzt und die Mittel dafür gestrichen. Nach Ansicht von Edgar Wunder von den Linken, selbst ein vehementer Befürworter der App, bedeutet dies deren endgültiges Aus. Zwar kann das Geld theoretisch auch 2022 bereitgestellt werden, doch nach dem Verlauf der Diskussion im Gemeinderat ist das eher unwahrscheinlich.

Abstimmungen mit der App hätten dem Gemeinderat ein mehr oder weniger klares Stimmungsbild liefern können, was die Bürger wollen und was nicht. Auch für die Finanzplanung hätte das wertvolle Impulse setzen können, ohne den gewählten Vertretern das Heft des Handelns und die Verantwortung aus der Hand zu nehmen.

Angst vor Bürgermeinung?

Offenbar hat Michler die vergangenen Monate nicht oder nicht ausreichend dazu genutzt, bei den Fraktionen für seine Idee offensiv zu werben. Noch nicht einmal seine CDU steht in dieser Frage geschlossen hinter ihm. Und die Offene Grüne Liste, die sonst bei jeder Gelegenheit für Bürgerbeteiligung kämpft, verweigert sich. Dass nach Monaten der Vorbereitung, seitenweisen Vorlagen und Diskussionen im Ausschuss noch Fragen offen sein sollen, klingt nicht wirklich überzeugend. Fast drängt sich der Eindruck auf, als wollten sich viele Gemeinderäte nicht in ihre Entscheidungen hineinreden lassen. Jetzt einfach die Mittel zu streichen, anstatt klar Farbe zu bekennen, ist ein Armutszeugnis und eine vertane Chance für mehr Beteiligung der Bürger.