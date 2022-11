Einbruch in Kindergarten

In den katholischen Kindergarten St. Martin in der Kolpingstraße in Edingen ist eingebrochen worden. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, haben sich unbekannte Täter über den Innenhof gewaltsam Zutritt zum Inneren der Kindertagesstätte verschafft. Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen einen Tresor in einem Büroraum auf, aus dem sie rund 1000 Euro an Bargeld entwendeten. Die Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Die Höhe des durch den Einbruch und die Beschädigungen entstandenen gesamten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 entgegen. pol/sko