Einbrecher stehlen Autoschlüssel

Edingen-Neckarhausen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zwei noch unbekannte Personen in einen Automobilservice in der Mannheimer Straße eingebrochen. Sie schlugen den Glaseinsatz einer Zugangstür ein und gelangten so in das Gebäude. Ein Mitarbeiter der Firma verständigte gegen 0.40 Uhr die Polizei, nachdem bei ihm ein Alarmsignal eingegangen war.

Einsatzkräfte fuhren sofort zum Tatort und umstellten das Objekt. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten niemand mehr an, den Tätern war offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei noch die Flucht gelungen. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Ladenburger Polizei entwendeten die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel. Die entstandene Schadenhöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 entgegen. pol/sko