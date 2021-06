Edinger Woche der Diakonie in Kurzform

Edingen. Mit fünf Kurzveranstaltungen von 20 bis 40 Minuten Dauer beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Edingen seit gestern an der Woche der Diakonie. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Kirche. Am Dienstag gibt es eine Lesung mit Kurzgeschichten zum Thema, am Mittwoch wird unter der Überschrift „How long will we sing“ ein diakonisches Lied vorgestellt. Einen Tag später hält am Donnerstag Diakonie-Geschäftsführer Rapp einen Infovortrag mit Bildern, am Freitag gibt es zum Abschluss eine Abendandacht mit Bezirksdiakoniepfarrer Weber. Mit der Veranstaltungsreihe bittet die Kirche um Spenden für die Diakonie.

