Edinger Kerwe kräftig gefeiert

Von Michael Schäfer

Am ersten Wochenende im Oktober ist in Edingen alleweil Kerwezeit. Eine Kerwe, die in diesem Jahr immer noch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Vorschriften stattfand, aber sich bereits wieder dem originalen Zustand annäherte. Vereine, Gemeinde und Initiativen hatten dafür ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Traditionell startete das Kerwewochenende am Samstag, als Bürgermeister Simon Michler mit Unterstützung vom Vorsitzenden des Kultur- und Heimatbundes, Wolfgang Ding, und „Kälble“-Vorstand Stefan Specht den Zapfhahn für das Freibier einschlug. Braumeister Oliver Honsel aus Edingen hatte wieder rechtzeitig zur Kerwe zwei Fässer des selbst gebrautem Bieres bereitgestellt. Alt-MdB Karl Lamers überwachte sachkundig das Geschehen.

Gewinner des Fotowettbewerbs

Musikalisch begleitet wurde der Auftakt in bewährter Weise von der Musikvereinigung Neckarhausen. Nach dem traditionellen Anzapfen eröffnete die Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund in der „Alten Schule“ am Messplatz ihre Themen-Ausstellung. Der Vorsitzende Hermann Graß ehrte vor Beginn der Ausstellung die Gewinner dieses alljährlichen Fotowettbewerbes: Dieter Hillenbrand, Monika Bauer, Reiner Ludat und Karlheinz Muche.

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz lockte in seiner „rollenden Straußwirtschaft“ mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein wieder in die Edinger Straßen. Vorsitzender Jochen Ridinger meldete wie alle Jahre „ausverkauft“. Bei schönem Spätsommerwetter öffnete sich auch der Kerweplatz für Besucher, die durch Einlasskontrollen auf das Festgelände strömten. Schnell war der Marktplatz rappelvoll.

Die auf dem Messplatz aufgebaute „Reitschul“ von Peter Schmitt aus Mannheim, der Pfeilwurfstand von Isabell und Mio Schneider aus Kaiserslautern sowie der seit mehr als 60 Jahren vertretene Süßwarenstand der Ladenburger Familie Lederer waren so schnell beliebte Anziehungspunkte für Jung und Alt.

Und auch in den Straußwirtschaften von Beate’s Knödelklause, bei den „Edinger Kälble“ und beim TV Edingen waren die Plätze schnell belegt. „Heit is rischtisch was los“, freute sich Beate Meschke von der Knödelklause. Das bezeugten auch die drei „Kerwe-Guerilla-Girls“ Simone, Nathalie und Marina in ihren selbst gemachten „Kerwe forever“-Shirts: „Mir sinn immer dabei, vun Anfang bis fertisch is.“

Das Café Bistro EL EL heizte mit Livemusik der einheimischen Musikband „ColorJet“ die gute Stimmung auf dem Kerweplatz am Abend noch einmal auf. Die ausgelassene Feierlaune spiegelten auch die zahlreichen Besucher und der Gläsermangel am späten Abend an der „Kälble-Bar“ wider.

Vom Kerwesonntag nicht mehr wegzudenken, starteten die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Edingen mit einem ökumenischen Gottesdienst in den Tag. Höhepunkt am Sonntag: die Inthronisation der Kerwe-Gretel mit den „Edinger Kälble“ und Bürgermeister Michler. Warum Edingen eine „Gretel“ und Neckarhausen eine „Schlumbel“ hat - diese Frage blieb allerdings wieder offen.

Infostände der Vereine

Von den Landfrauen Edingen gab es am Sonntag in der Grenzhöfer Straße Selbstgebackenes beim Kaffeetisch. Die Offene Grüne Liste beteiligte sich mit Waffeln am süßen Angebot und informierte außerdem zu Schottergärten. Auch beim NABU Edingen-Neckarhausen ging es um den Garten. Mit Birgit Jänicke und Heike Vetter konnten Besucher und selbst „Samenbomben“ für den eignen Garten herstellen.

Mit Infoständen warben die Sängereinheit 1867 Edingen für Nachwuchs sowie die Ökostromer und der Jugendgemeinderat. Am Sonntagabend spielte noch einmal die Band „Stips“. Am Montag feiert die Gemeinde den Kerweausklang.