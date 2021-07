Edingen: TVE-Solorun - Sommerlauf in aller Welt

263 Anmeldungen hat der Turnverein Edingen (TVE) bei der zweiten Auflage des virtuellen Sommerlaufs mit dem Titel Solorun gezählt. Damit war die Resonanz nur unwesentlich geringer als im Vorjahr, wie Mitorganisator Ulrich Herold stolz verkündet. Für Euphorie im Organisationsteam sorgen Teilnehmende im nationalen und internationalen Bereich. So waren Läuferinnen und Läufer in den Niederlanden, Großbritannien, Australien, Äthopien, Skandinavien oder in der Schweiz mit am Start, weil sie sich dort gerade aus beruflichen oder privaten Gründen aufhielten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der „absolute Burner“ war die einheimische Feuerwehr, die in voller Montur und Atemschutz als Training mit neun Mannauf die 3,6 Kilometer lange Strecke gingen. Nach dem Erfolg des virtuellen Laufs, der wegen Corona aus der Not heraus geboren worden war, könnte es künftig eine Mischung aus Präsenzlauf und virtuellem Wettbewerb geben. „Nach dieser tollen Resonanz und dem mannigfaltigen positiven Zuspruch in den sozialen Medien ist das schon mehr als angedacht,“ erklärt Uli Herold.

Die Spitzenplatzierungen (nach Distanz, Altersklasse, Geschlecht):

Schülerlauf, 1,5km: Carina Edelmann (u10w), Livia Mayer, (u12w), Julia Bittorf (u14w), Felix Korth (u10 m), Liam Plounévez (u12m), Thomas Raw, (u14m), Maximilian Kraft (u16m).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einsteigerlauf, 3,6 km: Ankurika Hammerl, Sinja Peter, Sarah Nicolai, Norman Korff, Edwin Moninger, Thomas Raw.

TVE Hauptlauf, 10 km: Swantje Richter, Lena Luntz, Anna Meusel, Norman Korff, Benjamin Neuwirth, Johannes Herold,

Nordic-Walking, 7,5 km: Eva Servatius, Ulla Heeld, Sabine Schneider, Peter Wunder.

Walking 50 plus: Frank Bawel, Christian Baltzer. mic

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3