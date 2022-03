Edingen-Neckarhausens Weg zur fahrradfreundlichen Gemeinde kann steinig werden

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen muss vor der Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) eine weitere Hürde nehmen. Am Mittwoch, 16. März, steht das Thema deshalb erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Vorgesehen ist ein Beschluss, dass die Zertifizierung als fahrrad- und fußgängerfreundliche Gemeinde angestrebt wird und die Kommune die dazu erforderlichen Voraussetzungen erfüllen möchte.

Den Beitritt zu der AGFK hatte der Rat bereits im Juli vergangenen Jahres auf einen Antrag der Offenen Grünen Liste (OGL) beschlossen, der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1000 Euro jährlich wurde im Haushalt der Gemeinde für 2022 bereitgestellt. Den Beitritt hatte die Gemeinde nach eigenen Angaben erst am 9. Februar schriftlich eingereicht, am 15. Februar forderte die AGFK dann die genannten Beschlüsse nach. Als Grund für den späten Zeitpunkt des Antrags nannte Bauamtsleiter Dominik Eberle, man habe diesen bewusst 2022 gestellt, weil ein Beitritt erst ab diesem Jahr beabsichtigt gewesen sei.

Zertifizierung nicht zum Nulltarif

Als finanzielle Auswirkung ist in der Beschlussvorlage lediglich der Mitgliedsbeitrag genannt. Allerdings wird es die geforderte Zertifizierung nicht zum Nulltarif geben, wie Bauamtsleiter Eberle bestätigt. Eine Checkliste des Landes verlangt unter anderem ein Radverkehrskonzept, ein flächendeckendes Radwegenetz und aktuelle Zahlen zum Radverkehr sowie konzeptionelle Grundlagen für Bike and Ride (Fahrradparken zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel).

Zwölf Mitglieder hatte der Jugendgemeinderat, dessen Amtszeit Mitte Februar zu Ende ging. Bürgermeister Simon Michler wird die ausscheidenden Jugendgemeinderäte verabschieden. Eine Neuwahl war gescheitert, weil sich keine Bewerber mehr fanden und die Mitglieder des Gremiums aus Altersgründen nicht mehr antreten konnten. Wie es mit der offenen Jugendarbeit in der Gemeinde weitergehen kann, wenn zum Jahresende Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser ausscheidet, soll ein Konzept darstellen. Dieses werde bis Mitte des Jahres in Kooperation mit der zuständigen Fachstelle des Kreises erarbeitet und dann auch öffentlich beraten, kündigte Michler auf Nachfrage an.

Über seine bisherige Arbeit bei der Gemeinde wird Archivar Dirk Hecht in der Sitzung des Rats berichten. Das hatte die Unabhängige Bürgermeister (UBL-FDP/FWV) beantragt. Sie fordert zugleich eine Diskussion über künftige Arbeitsschwerpunkte. Ein weiterer Antrag der UBL zielt auf eine frühzeitige Planung des ÖPNV-Anschlusses für das künftige Neubaugebiet Neckarhausen Nord ab. In dieser Frage steht die Verwaltung nach eigenen Angaben bereits in Kontakt zum Rhein-Neckar-Kreis.