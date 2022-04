Edingen-Neckarhausen will Info über Seniorenangebote verstärken

Edingen-Neckarhausen:. Bis zum Jahr 2027 werden in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen rund 700 Menschen leben, die Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist nur eine von vielen Zahlen, die aus dem Seniorenbericht des Rhein-Neckar-Kreises hervorgehen. Das war auch eines von mehreren Themen in der jüngsten Sitzung des Seniorenausschusses. Was dabei unter anderem fehlt, sind Plätze zur Tagespflege. Der voraussichtliche Mindestbedarf wird mit 13 angegeben, tatsächlich vorhanden ist kein einziger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angebote für ältere Menschen gibt es indes jede Menge, wie die Berichte in der Sitzung verdeutlichten. „Da ist durchaus noch Luft nach oben“, betont Gemeindesozialarbeiterin Marita Kuxmann gegenüber dem „MM“. Was aber vor allem fehle, sei eine flächendeckende und kontinuierliche Information über das, was bereits geboten wird.

Jeden Dienstag gibt es ein Treffen in der Seniorenbegegnungsstätte Edingen (13.30 bis 16.30 Uhr, Hauptstraße 72) mit Jutta Vierling, jeden Mittwoch in Neckarhausen (14 bis 17 Uhr, Fichtenstraße 13, Plouguerneau-Haus) mit Barbara Dietz-Becker.

Doris Nießen kümmert sich um die Nachbarschaftshilfe. © Emmerich

Corona hemmt immer noch

Doch auch hier hat Corona seine Spuren hinterlassen. Zum vorbeugenden Schutz der Gesundheit waren beide Einrichtungen monatelang geschlossen. „Diese Maßnahme diente alleine der Vorsicht, da viele der regelmäßigen Besucher wegen des Alters oder bestimmter Vorerkrankungen zu besonders vulnerablen Gruppen gehören“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Auch an diesem Mittwoch fiel das Treffen aus, weil zu viele der Besucher mit dem Virus infiziert sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Während der Schließzeit haben die beiden Betreuerinnen Vierling und Dietz-Becker mit den regelmäßigen Besuchern jedoch Telefonate geführt und sofern möglich „Hausbesuche“ gemacht, „um den Kontakt aufrechtzuerhalten und Einsamkeit und Isolation der Betroffenen entgegen zu wirken“, berichten sie. Nachdem sich im Sommer die pandemische Lage etwas entspannt hatte und viele der Besucher zwischenzeitlich vollständig geimpft waren, wurde das Präsenzangebot unter Beachtung der Hygieneregeln nach den Sommerferien wieder aufgenommen. Zum altersgerechten Angebot zählen das gesellige Beisammensein, der Austausch, Kaffee und Kuchen, gemeinsames Spielen und andere Aktivitäten.

Nachholbedarf sieht Kuxmann bei den Männern, vor allem im sportlichen Bereich. „Wir brauchen mehr Ehrenamtliche, der Bedarf steigt“, betont die Gemeindesozialarbeiterin. Wie man zusätzliche Unterstützer gewinnen kann, dazu habe es auch aus den Reihen der Ausschussmitglieder eine Reihe von Vorschlägen gegeben.

Helfende Nachbarn gesucht

Auf eine Anregung des Seniorenausschusses geht auch die kommunale Nachbarschaftshilfe „Bürger helfen Bürgern“ zurück, die 2018 eingerichtet und 2019 vom Rhein-Neckar-Kreis als Angebot zur Unterstützung im Alltag nach dem Elften Sozialgesetzbuch anerkannt wurde. Doris Nießen betreut das Projekt und hat bereits in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass der Bedarf an diesem Angebot höher ist als die Kapazitäten der Helfenden. Deshalb gibt es eine Warteliste.

Ehrenamtliche sind versichert

„Wir suchen Menschen, die ein paar Stunden in der Woche Zeit haben und gut mit älteren Menschen umgehen können“, betont Nießen. Angeboten werden auch Kurse zu Fragen des Älterwerdens. Wer sein eigenes Auto zum Einkaufen oder für Arztbesuche einsetzt, der ist durch die Gemeinde versichert. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz erhalten die Helfenden eine Aufwandsentschädigung. Freiwillige können sich im Sozialamt der Gemeinde melden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3