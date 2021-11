Edingen-Neckarhausen will an der Steuerschraube drehen

Knapp zwei Jahre nach der Übernahme der Fähre in kommunale Regie sollen die Fahrpreise deutlich angehoben werden. Das sieht ein Vorschlag der Verwaltung für die Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 10. November, vor.

Ursprünglich war eine Entscheidung über die Erhöhung bereits in der Septembersitzung vorgesehen, wurde dann aber auf Wunsch aus den Reihen des Gemeinderates vertagt. Inzwischen hat sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema befasst und den ursprünglichen Entwurf nachgebessert.

Grund für die beabsichtigten Fahrpreiserhöhungen ist das Defizit, das die Fähre verursacht. Im Jahr 2020 wurden laut Verwaltung 140 000 Euro vereinnahmt, aber fast 230 000 Euro ausgegeben. Rund 40 000 Euro fielen nach Schätzung aus dem Rathaus weg, weil wegen Corona deutlich weniger Menschen die Fähre benutzten.

Im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag habe man nicht viel verändert, erläuter Thea Arras von der Stabsstelle beim Bürgermeister im Gespräch mit dem „MM“. Kinder bis fünf blieben nach wie vor kostenlos, ältere bis zwölf Jahre zahlten künftig 50 Cent je Überfahrt, egal ob mit oder ohne Fahrrad. Erwachsene würden demnach mit einem Euro zur Kasse gebeten, ebenfalls mit oder ohne Fahrrad. Bislang kostete der Drahtesel jeweils zehn Cent Aufschlag.

Weil die vorgeschlagenen Erhöhungen nur in Nuancen geändert worden seien, rechne man nach wie vor mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 80 000 Euro, erklärt Arras. Allerdings sei das lediglich eine Schätzung, das Ergebnis bleibe abhängig von den tatsächlichen Fahrgastzahlen. Wichtigste Einnahmequelle sind laut Statistik der Gemeinde die Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Sie machten im Sommermonat Juli 2020 knapp 60 Prozent aus, im Dezember 2020 waren es sogar fast 80 Prozent. Hier könnte die beabsichtigte Erhöhung um 50 Cent zwischen 2200 und knapp 5000 Euro pro Monat bringen.

200 000 Euro für Fährpersonal

Bei den Ausgaben ist der größte Brocken das Personal. Was früher die Angehörigen der Fährfamilien leisteten ,wird jetzt von drei Vollzeitkräften, vier Minijobbern und Marcus Heinze im Rathaus erledigt. Durch die Ausbildung von drei neuen Fährleuten hat die Gemeinde nach eigenen Angaben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Fähre an sieben Tagen pro Woche bis zu 13 Stunden täglich fahren kann. Allein die Personalkosten sind im Haushalt für 2021 mit rund 200 000 Euro kalkuliert.

Wenn der Gemeinderat am Mittwoch grünes Licht gibt, könnten die neuen Tarife Anfang 2022 in Kraft treten. Im Laufe des Jahres ist außerdem ein neues Kassensystem geplant. Damit soll laut Thea Arras eine bargeldlose Zahlung möglich sein. Die 50er-Blocks für Schüler, die es auch in Zukunft geben soll, würden dann voraussichtlich auf eine Guthabenkarte umgestellt.

Ums Geld geht es auch bei zwei weiteren Punkten der Sitzung. So soll die Grundsteuer B (bebaute grundstücke) um 20 Punkte auf 380 Prozent erhöht werden. Das brächte Mehreinnahmen von 100 000 Euro. Im Juli hatte der Verwaltungsausschuss die Erhöhung einstimmig empfohlen. Später machte die SPD öffentlich einen Rückzieher. In einer weiteren Sitzung im September erfolgte die Empfehlung nur noch mehrheitlich.

Einmalige Einnahmen von rund 300 000 Euro versprechen sich CDU und SPD vom Verkauf eines Grundstücks in der Lilienstraße in Neu-Edingen, das der Gemeinde gehört und bebaut werden könnte. Dagegen gibt es allerdings Proteste von Anwohnern, weil hierfür ein vorhandener Spielplatz wegfallen und an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden müsste.

„Der Lilienplatz als Grünfläche am Ortseingang wird als Attraktivitätsmerkmal für Neu-Edingen betrachtet“, argumentiert eine Bürgerinitiative, die rund 160 Unterschriften für den Erhalt des Spiel- und Generationenplatzes gesammelt hat: „Als gewachsener, natürlicher Platz mit altem Baumbestand charakterisiert er Neu-Edingen und strahlt Natürlichkeit und Ruhe aus, welche sowohl Anlieger als auch Passanten zum Verweilen einlädt.“

Der Lilienplatz habe zudem Tradition. Die Neu-Edinger hätten diesem Platz geschaffen und bemühten sich seit 40 Jahren darum. Dort seien Feste gefeiert und Spenden für Spielgeräte, Sitzplätze und Bäume gesammelt worden: „Seit jeher kümmern sich Ehrenamtliche um die Bepflanzung der Blumenkübel und haben ihre Freude daran.“ Die Verwaltung spricht an den Gemeinderat keine Empfehlung aus. Ob der Antrag von CDU und SPD eine Mehrheit findet, ist offen.

Gemeinderat, Mittwoch, 18 Uhr, Eduard-Schläfer-Halle.