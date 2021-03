Simon Michler (CDU), seit fünf Jahren Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, bewirbt sich bei der Wahl am 4. Juli als Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall. Das hat er am Freitagmorgen völlig überraschend in einer Presseinformation mitgeteilt. Bereits am Vorabend hatte er die Fraktionen des Gemeinderates und seine engsten Mitarbeiter von seiner Entscheidung unterrichtet.

