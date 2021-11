Edingen-Neckarhausen: Vorläufiges Aus für Jugendgemeinderat

In Edingen-Neckarhausen wird es vorerst keinen Jugendgemeinderat mehr geben. Das teilte die amtierende Vorsitzende des Gremiums, Finja Kettner, bei einer Sitzung im Bürgersaal des Edinger Rathauses mit. Bis zum Bewerbungsschluss vor wenigen Tagen hätten sich keine wählbaren jungen Menschen im Alter von 12 bis 21 Jahren für die anstehende Jugendgemeinderatswahl beworben, so Kettner weiter. Die letzte Sitzung des amtierenden Jugendgemeinderates soll voraussichtlich am 9. Dezember stattfinden.

Nächste Wahl Ende 2024

Damit steht fest: Edingen-Neckarhausen wird nach dem Ende der aktuellen Amtszeit im Februar 2022 keinen Jugendgemeinderat mehr haben. Die nächste Wahl findet 2024 statt - voraussichtlicher Amtsantritt wäre im Februar 2025. Frühestens ab dann könnte es wieder ein Jugendvertretergremium in der Gemeinde geben. Der scheidende Jugendgemeinderat, die für das Jugendgremium zuständigen Vertreter des Gemeinderats sowie Werner Kaiser, Leiter des Jugendzentrums (JuZ), hoffen nun darauf, dass der an das JuZ angegliederte Jugendrat den Wegfall kompensieren kann. red