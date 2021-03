  Edingen-Neckarhausen UBL trägt Bau der neuen Kita mit

Die UBL-FDP/FWV-Gemeinderatsfraktion Edingen-Neckarhausen ist nicht grundsätzlich gegen den Neubau einer Kita im Gemeindepark. Das schreibt ihr Sprecher Klaus Merkle in einer Stellungnahme zu unserem Bericht über die jüngste Besichtigung der Baustelle. Die UBL habe sich im Juli 2016 gegen einen Architektenwettbewerb für fast 100 000 Euro ausgesprochen. „Wir waren für einen zweiten Kindergarten in der Art des Martin-Luther-Kindergartens, da dieser allseits als funktional und architektonisch gelungen gilt und auch preislich mit 3,3 Millionen Euro sehr akzeptabel war“, erklärt Merkle. Die Mehrheitsentscheidung habe man aber stets akzeptiert und in der Folge alle Vergabevorschläge mitgetragen. red