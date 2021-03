  Edingen-Neckarhausen: UBL für klare Kostengrenzen

Dass die Beratungen des Etats in Edingen-Neckarhausen transparent und öffentlich sind, schreibt sich auch die Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) auf die Fahnen, wie ihr Sprecher Dietrich Herold klarmachte. Als Pflichtaufgaben mit höchster Priorität bezeichnete er das Hebewerk in Neckarhausen-Nord, die Teilsanierung der Pestalozzischule in Edingen und ein Hilfeleistungszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz. „Für alle Maßnahmen wollen wir eine Kostenobergrenze und Pläne, die sich nicht am Gewünschten, sondern am förderfähig Notwendigen orientieren“, forderte Herold. Die Digitalisierung müsse vorangehen, Verwaltungsabläufe sollten für die Bürger einfacher und für die Belegschaft entlastender werden. „Wir sind nicht gegen moderne Instrumente“, bekannte er sich zu einer Bürger-App, die nur aufgeschoben sei. Sorgen machen ihm die Schulden: „Da ist nicht mehr viel Luft nach oben.“ hje (BILDer: Emmerich)