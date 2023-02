Edingen-Neckarhausen sammelt 4600 Euro für Erdbebenopfer

Die stolze Summe von 4600 Euro hat das jüngste Benefizkonzert auf private Initiative in Edingen eingespielt. Die beiden Initiatoren Yasmin Vierling und Stephan „Stips“ Kraus-Vierling zeigten den Spendenscheck Bürgermeister Florian König und sorgten anschließend selbst dafür, dass das Geld an die „Aktion Deutschland Hilft“ mit Sitz in Bonn geht. „Unser Ziel ist es, dass sowohl Menschen in der

...